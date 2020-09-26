AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عضو صناعة النواب يكشف مزايا ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
البحر الاحمر
البحر الاحمر
Advertisements
القسم السياسي
قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مناطق الصعيد تحظي بأهمية كبري بأجندة أولويات الدولة حيث يأتي ذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي ، وخطوة إنشاء مجمع صناعي بالصعيد يعتبر أبرز ما يؤكد جهود الدولة بالنهوض بالصناعة والإقتصاد ككل وخير دليل على ذلك ماتم إنشائه من مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد خلال الفترة الماضية.

أضاف "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هناك إتجاه تخطيطي من الدولة بإنشاء وصلة طرق وكباري تربط محافظات الصعيد قنا وأسيوط  بالبحر الأحمر، فضلا عن إنشاء شواطي وفنادق لكل محافظة من الصعيد وذلك لتسهيل حركة النقل والسفر.

أشار عضو مجلس النواب إلي أنه، بالفعل تم إنشاء مجمع صناعي يسهم في تطوير الخدمات الصناعية بالمنطقة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية مما يجدي بالنفع علي الشباب وإنخفاض معدلات البطالة كهدفا أوليا تحرص عليه الدولة.

ومن جانبها، طالبت منى جاب الله أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء مجمع صناعي كبير فى صعيد مصر يهتم بجميع الصناعات ومن ضمنها قصب السكر.

وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن التنمية فى صعيد مصر أصبحت ضرورة نظرا لارتفاع نسبة البطالة والفقر مما ادى الى نزوح عدد كبير من الشباب الى الخارج والى عاصمة القاهرة مما زادت نسبة التكدس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء مجمع صناعى كبير سيخلق فرص عمل عديدة ومنع الهجرة ويساهم في تنمية المجتمع داخل محافظات الصعيد.

وكان ذلك بعد أن قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج مقام بشراكة مع البنك الدولي وتشرف عليه إدارة التنمية المحلية.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا البرنامج ممول بمليار دولار منقسمين  إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي و497 مليون دولار من الحكومة المصرية.

وأوضح خالد قاسم ، أن قيمة المشروعات في المرحلة الأولى حتى العام المالي 2021 وصلت إلى أكثر من 12 مليار جنيه والمكون المحلي منها 6.3 مليار جنيه.

وتابع: أن هذه الأرقام تم ترجمتها علي أرض الواقع إلي 3707 مشروعات في محافظة قنا وسوهاج.

واستكمل: أن هذه المشروعات متمثلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مشروع سكني على غرار حي الأسمرات ببعض المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو خطة النواب تطالب بضرورة بدعم المشروعات التنموية فى جميع المحافظات

وزيرة التعاون الدولي تبحث دعم المشروعات التنموية بـ الوادي الجديد.. برلمانيون: جذب الاستثمارات الصناعية ضرورة.. ومطالب بتطوير السكة الحديد بالمحافظة

برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية والأهلية بالصعيد

خالد قاسم: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول بمليار دولار.. فيديو

يوفر وظائف جديدة للصعايدة.. برلمانى يكشف فوائد برنامج تنمية الصعيد

محلية النواب تطالب بإنشاء مجمع صناعي في صعيد مصر

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. المفتي: نشكر الله كوننا مصريين.. انهيار فتاة الدقهلية من البكاء.. وسجين يهرب من الإعدام في الصرف الصحي

ليس كورونا.. أكثر من 25 ألف بريطاني سيموتون خلال سنة

اليمن: قصف صاروخي على قاعدة للجيش في مأرب

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

كانت حاسة إنها هتموت.. ابنة رجاء الجداوى تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيل والدتها بكورونا

AdvertisementS

بلاش دا | تفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر..شاهد

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

المصائب لا تأتي فرادى.. بعد الهزيمة من إنبي| نقل لاعب الاتحاد السكندري للمستشفى

وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. شاهد

فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

حلمي طولان يعلق على أنباء رحيل فايلر.. وموقف الأهلي من محمد شريف

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 6 أصابع وعيون بلونين مختلفين.. شاهد أشهر قطة على انستجرام | صور

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو