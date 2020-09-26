عضو صناعة النواب يكشف مزايا ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر

قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مناطق الصعيد تحظي بأهمية كبري بأجندة أولويات الدولة حيث يأتي ذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي ، وخطوة إنشاء مجمع صناعي بالصعيد يعتبر أبرز ما يؤكد جهود الدولة بالنهوض بالصناعة والإقتصاد ككل وخير دليل على ذلك ماتم إنشائه من مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد خلال الفترة الماضية.





أضاف "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هناك إتجاه تخطيطي من الدولة بإنشاء وصلة طرق وكباري تربط محافظات الصعيد قنا وأسيوط بالبحر الأحمر، فضلا عن إنشاء شواطي وفنادق لكل محافظة من الصعيد وذلك لتسهيل حركة النقل والسفر.





أشار عضو مجلس النواب إلي أنه، بالفعل تم إنشاء مجمع صناعي يسهم في تطوير الخدمات الصناعية بالمنطقة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية مما يجدي بالنفع علي الشباب وإنخفاض معدلات البطالة كهدفا أوليا تحرص عليه الدولة.





ومن جانبها، طالبت منى جاب الله أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء مجمع صناعي كبير فى صعيد مصر يهتم بجميع الصناعات ومن ضمنها قصب السكر.





وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن التنمية فى صعيد مصر أصبحت ضرورة نظرا لارتفاع نسبة البطالة والفقر مما ادى الى نزوح عدد كبير من الشباب الى الخارج والى عاصمة القاهرة مما زادت نسبة التكدس.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء مجمع صناعى كبير سيخلق فرص عمل عديدة ومنع الهجرة ويساهم في تنمية المجتمع داخل محافظات الصعيد.





وكان ذلك بعد أن قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج مقام بشراكة مع البنك الدولي وتشرف عليه إدارة التنمية المحلية.





وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا البرنامج ممول بمليار دولار منقسمين إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي و497 مليون دولار من الحكومة المصرية.





وأوضح خالد قاسم ، أن قيمة المشروعات في المرحلة الأولى حتى العام المالي 2021 وصلت إلى أكثر من 12 مليار جنيه والمكون المحلي منها 6.3 مليار جنيه.





وتابع: أن هذه الأرقام تم ترجمتها علي أرض الواقع إلي 3707 مشروعات في محافظة قنا وسوهاج.





واستكمل: أن هذه المشروعات متمثلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مشروع سكني على غرار حي الأسمرات ببعض المحافظات.