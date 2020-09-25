عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بنادى الجزيرة.. صور

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي أعمال الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد بالمنصورة، عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية علي أن يتم ارسال الميزانية والحسابات الختامية الخاصة بالنادي للجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الادارية المختصة لمراجعتها وتفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال.





فيما اكد المستشار عادل زين العابدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة المشرفة علي أعمال الجمعية العمومية بالنادي ، أن التسجيل بدأ من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساء حيث بلغ عدد الأعضاء الموقعين بكشوف الحضور للجمعية العمومية اليوم 2311 عضو حيث لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد، والتي كان يلزم لإكتمالها حضور 2500 عضو بناء علي لائحة النظام الأساسي للنادي .





وبذلك يتم ارسال الميزانية والحسابات الختامية للجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الادارية المختصة وتفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال .





ومن جانبة أكد المحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي ، أن عملية التسجيل بالكشوف لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي بدأت من الساعة التاسعة صباحا وأستمرت حتي السابعة مساء وبلغ عدد إجمالي عدد الاعضاء المسددين الاشتراكات و لهم حق الحضور 28009 عضو وأجريت أعمال الجمعية العمومية داخل 28 لجنة، وسط الاجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد وتم تجهيز ملعب النجيلة الصناعي كمكان مفتوح لمناقشة أعمال الجمعية العمومية في حالة إكتمال النصاب القانوني.



