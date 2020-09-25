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ساحة رأي

بيري محمد تكتب: بطاقتنا نحيا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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وسط دوامة الحياة  بتسأل نفسك  ليه مكمل ولسه فيك طاقة لحد دلوقتي؟ 

يا صديقي خليني أقولك إنه -وبرغم أي ظروف بتعدي فيها دلوقتي- فالسبب الأساسي اللي مخليك مكمل هو إنك "متشال" على  دعاء ناس بتحبك وأنت ماتعرفش، مسنود ومحمي ومتحاوط بحب اتَّرجم لصلاة ودعاء في الخفاء باينة نتيجتها في الواقع وشايلاك فوق ظروفك حرفيًا.. 
صلاة زي سور نار يصُد مصايب ودوامات كانت جيالك قصداك بالاسم هدفها تبلعك في قلب الموت.. 

عشان كدة ماتستهونش بالصلاة حتى لو نفسك مش جايباك ليها أو بالدعاء لأخيك ولمحبينك بظهر الغيب 
وعشان كدة قدر كل حد حطلك في صلاته لأنه من أهم عوامل ثباتك وطاقتك للتكملة وسط الصعوبات التي تواجهها بالحياة.
وعشان كدة ماتبطلش تدعي  لكل حد ربنا حطُّه في سكتك..

فالدعاء يغير أقدارنا وبالدعاء نغير أقدارنا وبالدعاء ننجو من فواجع القدر وتزيد طاقتنا 
فكم من فواجع الدار تغيرت بالدعاء ....إن أصل التأكد من صحتك وسلامتك النفسية هي دعائك للغير لأنه تقيس مدى نقائك الداخلي كإنسان بداخله المعاني الإنسانية السوية. 

وبطاقتنا نحيا أحبتي ....
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