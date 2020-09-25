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رياضة

5 لاعبين يُنصح بشرائهم في فانتازي البريميرليج للجولة الثالثة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:23 م
فانتازي البريميرليج
فانتازي البريميرليج
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إسماعيل محمود
تنطلق الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2020-2021، غدًا السبت، بإقامة 4 مباريات.

أبرز مباريات الجولة الثالثة ستكون تلك التي ستجمع بين فريقي ليفربول وارسنال في ختام منافساتها يوم الاثنين المقبل.

ولأهمية لعبة "فانتازي بريميرليج" للكثير من المتابعين، نستعرض معًا في هذا التقرير 5 لاعبين يُنصح بشرائهم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي

- راؤول خيمينيز :

 مهاجم ولفرهامبتون يواجه وست هام يونايتد خارج ملعبه ويلعب في مركز الهجوم

- كاي هافرتز

جناح نادي تشيلسي، يواجه وست بروميتش ألبيون خارج أرضه، ويلعب في مركز خط الوسط

- سون هيونج مين

جناح نادي توتنهام هوتسبير، يواجه نيوكاسل يونايتد على أرضه، ويلعب في مركز خط الهجوم

-رومان سايس

مدافع نادي ولفرهامبتون، يواجه وست هام يونايتد خارج أرضه، ويلعب في مركز خط الدفاع

إيميليانو مارتينيز

حارس مرمى أستون فيلا، يواجه فولهام خارج أرضه، ويلعب في مركز حراسة المرمى

وتمثل لعبة فانتازي نموذجًا لكرة القدم الافتراضية، حيث يختار المشارك فى اللعبة من الجمهور 15 لاعبًا بميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياطيين، ويحصل اللاعبون على نقاط تبعًا لما يقدمونه خلال مباريات الدوري الإنجليزي

ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط تختلف تبعًا لمراكزهم في الملعب، حيث يحصل المهاجم على 4 نقاط، ويحصل لاعب الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط فقط.

ويستفيد حراس المرمى والمدافعون من خروجهم بشباك نظيفة بالحصول على 4 نقاط، ويستفيد لاعب الوسط بنقطة وحيدة في تلك الحالة، بينما يخسر اللاعبون نقاطًا في بعض الحالات تتمثل في الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء، ومع استقبال كل هدفين للحراس والمدافعين.
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