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محافظات

8 مرشحين جدد بالدقهلية يتقدمون بأوراقهم وارتفاع العدد الى 314

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:43 م
٨ مرشحين جدد بالدقهلية
٨ مرشحين جدد بالدقهلية يتقدمون بأوراقهم
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همت الحسينى
واصلت اللجنة القضائية المشرفة  بالدقهلية تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية المستشاريين أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر، اليوم الجمعه، أوراق ٨ مرشحين في اليوم التاسع لتلقى طلبات الترشح والتى بدأت الخميس قبل الماضى وتستمر حتى غدا السبت الموافق ٢٦ سبتمبر.

وبلغ عدد المرشحين خلال اول ٩ أيام ٣١٤ مرشحا للتنافس على ٢١ مقعدا في ١٠ دوائر انتخابية على النظام الفردى.

وكان اليوم الأول قد شهد ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنه للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشدده ومحاولات لتنظيم عملية الدخول فيما قام مسؤلى اللجنه بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح  بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة .

كانت الهيئة الوطنية للإنتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أعلنت عن فتح باب الترشح ابتداءا من الخميس  قبل الماضى وتستمر حتى غدا السبت ٢٦ سبتمبر الجارى حيث تأتى الدقهلية ضمن المرحله الثانية والتى سيجرى التصويت عليها في الخارج فيها من٤  إلى ٦ نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الداخل من ٧ إلى ٨ نوفمبر والنتيجة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وجولة الإعادة بالخارج من ٥ إلى ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وجولة الإعادة في الداخل من ٧ إلى ٨ ديسمبر والموعد النهائي للنتيجة  ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

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