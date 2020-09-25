تامر مرسي مهنئاً محمود البزاوي بعيد ميلاده: دايما مختلف وأدوارك مميزة

حرص المنتج تامر مرسي، على تهنئة الفنان محمود البزاوي، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 25 سبتمبر.





وكتب تامر مرسي، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا: "‏النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الأب والفنان الكوميدي جدا 😎واللي قدر يضحكنا في أدوار وينزل دموعنا في أدوار تانية الرائع محمود البزاوي 🤓 كل سنة وإنت جميل ودايما مختلف وادوارك مميزة 🎉حبيته في دور الاب في اي مسلسل في دول ؟🧐 #سينرجي ‎#synergy".





يذكر أن الفنان محمود البزاوي، من مواليد 25 سبتمبر 1963، بمدينة المحلة الكبرى. وهو مؤلف وممثل ومن أبرز أعماله ذئاب الجبل، "همام في أمستردام"، "كلبش"، "لحظات حرجة"، "العندليب حكاية شعب"، "الزوجة الرابعة"، "ريا وسكينة"، وغيرها.









وشارك البزاوى في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.









وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية والذي لاقي نجاحا كبيرا من قبل الجمهور.









النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الأب والفنان الكوميدي جدا 😎واللي قدر يضحكنا في أدوار وينزل دموعنا في أدوار تانية الرائع محمود البزاوي 🤓