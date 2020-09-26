مطالب برلمانية بإنشاء مجمعات صناعية بصعيد مصر.. نواب: تقلل نسبة الهجرة الداخلية.. وتوفر وظائف جديدة لأبناء الجنوب

صناعة النواب تطالب الوزارة بإنشاء مصانع بصعيد مصر

نائبة تقدم روشتة لتحقيق التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد

عضو صناعة النواب يكشف مزايا ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر









طالب عدد من نواب البرلمان الدولة بضرورة إنشاء مجمع صناعي بمحافظات لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد، وذلك لتخفيف عبء السفر للعاصمة للحصول على عمل، ونظرا لما شهدته عدد من المحافظات من تكدس سكاني، بسبب ذلك النزوح، تحرك البرلمان نحو هذا الأمر للحد من المشكلات القائمة، إضافة إلى الرغبة بتحقيق التنمية داخل مجتمع الصعيد.









وطالبت منى جاب الله، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء مجمعات صناعية كبيرة فى صعيد مصر تهتم بجميع الصناعات، ومن ضمنها قصب السكر.





وأكدت لـ"صدى البلد"، أن التنمية فى صعيد مصر أصبحت ضرورة نظرا لارتفاع نسبة البطالة والفقر، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من الشباب إلى الخارج وإلى عاصمة القاهرة، مما زاد نسبة التكدس.









وقالت عضو مجلس النواب، إن إنشاء مجمع صناعى كبير سيخلق فرص عمل عديدة ومنع الهجرة ويساهم في تنمية المجتمع داخل محافظات الصعيد.









من جانبها، طالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالنواب، بضرورة إنشاء مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد لـ دفع عجلة التنمية والاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة بكل ربوع الدولة، خاصة الصعيد نظرا لما تشهده من افتقار الشباب لفرص العمل بمحل إقامتهم.









وقالت "متى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدولة تخطو خطى واضحة وملحوظة بطريقها نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي لأهالي الصعيد من ناحية ومن ناحية أخرى القضاء على ظاهرة الهجرة الداخلية للقاهرة.









وأضافت النائبة أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هي أكثر المحافظات معاناة من زحف سكان الصعيد إليها، وذلك لتمتعها بفرص عمل شاغرة مقارنة بمختلف المحافظات.









وأوضحت عضو مجلس النواب، أن من أهم مميزات تلك المجمعات تقليص التكدس السكاني وحالة الاختناق المرورية التي تشهدها العاصمة من قديم الأزل، علاوة على ذلك توفير فرص عمل للشباب بدون الانتقال أو السفر كما كان الأمر سابقا.









وطالبت منى جاب الله، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء مجمع صناعي كبير فى صعيد مصر يهتم بجميع الصناعات ومن ضمنها قصب السكر.









كما قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مناطق الصعيد تحظى بأهمية كبرى على أجندة أولويات الدولة، حيث يأتي ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة إنشاء مجمع صناعي بالصعيد يعتبر أبرز ما يؤكد جهود الدولة بالنهوض بالصناعة والاقتصاد ككل وخير دليل على ذلك ماتم إنشاؤه من مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد خلال الفترة الماضية.









وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك اتجاها تخطيطيا من الدولة بإنشاء وصلة طرق وكباري تربط محافظات الصعيد قنا وأسيوط بالبحر الأحمر، فضلا عن إنشاء شواطئ وفنادق لكل محافظة من الصعيد، وذلك لتسهيل حركة النقل والسفر.









وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بالفعل تم إنشاء مجمع صناعي يسهم في تطوير الخدمات الصناعية بالمنطقة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية مما يجدي بالنفع على الشباب، وانخفاض معدلات البطالة هدف أولي تحرص عليه الدولة.









فى السياق ذاته، أيد النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة بالنواب، المطالب البرلمانية بشأن إنشاء مجمع صناعي بالصعيد لإنتاج مختلف الصناعات، مما سيحقق التنمية داخل محافظات الصعيد.









وطالب "فتي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وزارة الصناعة بضرورة إنشاء مصانع تتوافق مع متطلبات السوق، وذلك لإيجاد صناعة حقيقية تنافس السوق العالمية، كما أنه لابد من التركيز على عملية التصدير باعتبارها عاملا أساسيا لإثبات شخصية الدولة بالسوق الاقتصادية.









وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك عدة ظواهر ومشكلات طريقها للاندثار أهمها الازدحام السكاني الشديد بالعاصمة نتيجة نزوح شباب الصعيد إليها بحثا عن العمل.









وتابع النائب قائلا: "شباب الصعيد بقى متوفر له شغله بمنطقة ومفيش داعي حتى يسافر بره البلد، فالدولة تسعى جاهدة للنهوض بمستقبل الشباب واستغلال الطاقات والخبرات لصالح وطنهم".