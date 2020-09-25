محمد موسى: إعلام الكذب والتلفيق يهدف لتفتيت وتخريب البلد

قال الإعلامي محمد موسى، إن قيادات وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية يدعون البسطاء للفوضى تنفيذًا لرغباتهم الخبيثة.





وفضح " موسى " خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الدعوات التخريبية التي يدعي لها مكتب إرشاد الإخوان الإرهابية وإعلامهم الخبيث إعلام الكذب والتلفيق بهدف تفتيت وتخريب هذا البلد.





وتابع: ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها العميل يحرض المصريين ضد الدولة ومؤسساتها، ورغم فشل هذه الدعوات الهدامة والمغرضة والتي تريد النيل من استقرار البلاد أكتر من مرة إلا أن هناك إصرار غير طبيعي من القنوات المعادية لمصر لتأليب الرأي العام ضد القيادة السياسية وضد الدولة الأمر الذي يؤكد أن هناك جهات خارجية تحركهم لأغراض خبيثة.





وقال الإعلامي محمد موسى، إن الصحافة الإسبانية فجرت مفاجأة عن المقاول الأجير محمد علي، لافتا أنه قدم شكوى في أبريل 2019 بدعوى أن شقته في برشلونة تعرضت للسرقة منها 420 ألف يورو عبارة عن مجوهرات وساعات فاخرة.





وأضاف موسى، أن المفاجأة في هذا أنه اتهم ابن عمه صفي الدين البجاوي وسائقه يوسف الملكي، رغم أنهم شركاؤه في شركة أملاك للاستثمار والتنمية.







توابع، الصحافة الإسبانية قالت إن مصادر ثروة المقاول الأجير محمد علي غير معلومة ومشكوك فيها، وقام بالترويج لمشروع وهمي عبارة عن بناء هرم زجاجي في مداخل بيسوس الثلاثة بجوار برشلونة في يوليو الماضي.







وأوضح أن وسائل الإعلام الإسبانية حذرت من هروب محمد علي خارج إسبانيا وهو متهم في إسبانيا بجرائم اقتصادية، بخلاف الشكوى التي تقدمت بها ضده زوجته.