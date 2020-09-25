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رياضة

ياللا بيراميدز| شريف إكرامي يواصل احتفاله بالانضمام لفريقه الجديد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عن سعادته بـ انضمامه لـ الفريق منتقلاََ من الأهلي؛ في صفقة انتهاء حر بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات.


ونشر شريف اكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره له وعلق : " خطوه جديده وتحدي جديد ..ياللا بيراميدز "


وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون دولار.


ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاثة لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.
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