مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان ينظم دورة إدارة الفريق البحثي أون لاين

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.





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وتشمل هذه البرامج التدريبية دورة إدارة الفريق البحثي يومي 26-27 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور إيهاب عبد الرؤوف الأستاذ المساعد بكلية العلوم









وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





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ويأتى ذلك فى إطار السعى الى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسي له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة



