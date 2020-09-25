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قرطاس طعمية.. حزب الوفد يعلق على السخرية من سعد زغلول | شاهد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:57 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
عبر ماهر وهبان سكرتير عام حزب الوفد بمركز مطوبس، عن غضبه من واقعة استخدام أحد محال المركز صورة للزعيم سعد زغلول مؤسس الحزب وهو يمسك بـ"قرطاس طعمية" كدعاية.

وقال ماهر وهبان خلال مداخلة هاتفية برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة  "المحور" الفضائية، "هذا الأمر قمة التدني والاستخفاف بتاريخ ونضال زعيم وطني كبير، وتاريخه لا يحتمل الدعابة او الدعاية وهذا الكلام الفارغ".

وأضاف سكرتير عام حزب الوفد بمركز مطوبس: "سنتخذ إجراءات قانونية والرد سيكون عنيفًا، ورئيس الحزب بكفر الشيخ وهو من عائلة الزعيم سعد زغلول، كلف إبراهيم شهاب وحمدي الشربيني برفع دعوى قضائية كما أن قيادات الحزب ستتخذ خطوات سريعة".

وأشار، إلى زعيم حزب الوفد الراحل يتعرض للسخرية منذ سنوات طويلة، موضحًا أن جملة "مفيش فايدة"، التي اشتهر بها وحاول البعض اختزال تاريخه فيها، قالها تعليقًا على تدهور حياته الصحية، وأن أي طبيب لن يستطيع إسعافه.
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