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تعليم

نتيجة طلاب أقسام آداب حلوان عبر هذا الرابط.. الآن

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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قســــم التعليـــــم
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرقة الثالثة لعدد من أقسام الكلية وهي "جغرافيا، إعلام، علوم مسرح، علوم مسرح، علم النفس، اللغة الصينية" للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ 


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وأوضحت الكلية أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من طلاب الفرقة الثالثة لهذه الأقسام عبر هذه الروابط:  


جدير بالذكر أنه في الفصل الدراسى الثانى تم تقييم فرق النقل بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم إقراره من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، نظرا لظروف منع انتشار وباء كورونا.


جدير بالذكر أنه فيما يخص الجامعات، تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.


وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.


وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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