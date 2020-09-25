AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

آن الآوان للقطيعة.. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يكشف أسباب استقالته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
خرج عطيتو أبو عراقى عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ببيان لتوضيح أسباب استقالته من النادى الإسماعيلى.

وجاء البيان كالاتى : إلى جمهور الاسماعيلى العظيم .. الله وحده يعلم بمدى حبي وتقديرى واعتزازى بكم باعتباركم أهلي واسرتي وعزوتى .. يجمعنا حب الكيان الواحد والقلب الواحد الذي ينبض عشقا وتقديرا إلى قلعة الاسماعيلى الكروية الراسخة على مر العصور.

وأضاف: ومن منطلق حبي الكبير للاسماعيلى برازيل الكرة فى أفريقيا والعرب ومصر فإنني أرى أنه آن الآوان للقطيعة التامة مع الأساليب القديمة والأدوات البالية التي لم تعد قادرة على مواجهة التحديات أو اللحاق بركب الطموحات التي يستحقها الإسماعيلي.

واستطرد: الاختلاف سنة الانسانية، طالما يحفظ الود والاحترام، واحترامي وتقديري لشخص المهندس ابراهيم عثمان لن يتغير أو يتزعزع.

واكمل: ولكني قررت بشكل واضح وقاطع أنني لن أستمر في مجلس الإدارة، إيمانًا مني بحتمية التغيير الجذري في فكر وأسلوب الإدارة، وأن ترميم ما فات لن يجدي، وإصلاح ماهو كائن لن يحقق التقدم المنشود للكيان العريق وأن السبيل الوحيد لنادينا الحبيب ومعشوقنا الأصفر، هو التغيير البنيوي في الفكر والتصورات الإدارية والفنية، وإلا أصبحنا محلك سر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم استقالة وزيرين.. الحكومة اللبنانية: مستمرون في عملنا ولن نستقيل

انطلاقة تنموية جديدة.. محافظ بني سويف يتسلم المخطط العام والتصور النهائي لإنشاء كورنيش جديد على النيل

قبل لقاء الأهلي.. عبد الظاهر السقا يستقيل من منصب المدير الرياضي بنادي المصري

أين برازيل الكرة المصرية؟ مناصب خالية في الإسماعيلي

شاهد .. رسالة مهمة من حمص فور تقديم استقالته من تدريب الإسماعيلي

13 سبتمبر.. قصة يوم سيئ في تاريخ محمد حمص الكروي

ترشيحاتنا

ناري بردت.. فتاة الدقهلية توجه رسالة للمهاجمين والمشككين في قضيتها.. فيديو

تعرف على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس

لمدة 24 ساعة.. انقطاع المياه عن مدينة الإسماعيلية غدا

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريتشموند بواكي

استبعاد أحمد فتحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

مصدر أمني: ضبط 4 أشخاص حاولوا إثارة الشغب في الأقصر بالمولوتوف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا انفينتي تطرح السيارة الجديدة infiniti qx60 .. صور

فوائد بالجملة .. أهمية تناول الألياف الغذائية للصحة

دون تدخل من الأم.. مقتل طفل بعمر 7 أعوام على يد زوج والدته بإيطاليا