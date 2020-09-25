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رياضة

أشياء تحب أن تراها.. ليفربول ينشر صورة جديدة تجمع محمد صلاح وكلوب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي الرسمي على موقع " تويتر"، صورة جديدة تجمع محمد صلاح لاعب الفريق بمدربه الألماني يورجن كلوب.

وعلق حساب نادي ليفربول، على الصورة التي تظهر محمد صلاح وكلوب وهما يبتسمان في وجه بعضهما البعض، قائلًا: "أشياء تحب أن تراها.. القائد ومحمد صلاح".

ويستعد نادي ليفربول لمباراة قوية أمام ارسنال يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأ نادي ليفربول مشواره في البريميرليج بانتصارين على ليدز يونايتد وتشيلسي.

وسجل محمد صلاح هاتريك في مباراة الفريق الأولى أمام ليدز يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول 4-3.
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