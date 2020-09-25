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برلمان

برلمانى: تخفيض سعر الفائدة البنكية يؤكد ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:55 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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حسن رضوان
أشاد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. 


وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إنه بمجرد تخفيض سعر الفائدة فى الايداع والاقراض يرتفع تلقائيا مؤشر النمو الاقتصادي، لافتا الى أن صندوق النقد الدولي لا يسمح بإعطاء قروض للدولة التى وصلت نسبة الدين بها لـ 60% من نسبة القروض.



وتابع النائب حديثه:" طول ما الصندوق يسمح بإعطاء مصر قروضا معنى ذلك أن الدولة لديها مائلة إئتمانية ولديها  مخزون احتياطى كبير يصل لـ 46 مليار دولار".

جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.


انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. 

وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. 


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