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تعليم

كلية الإعلام تستقبل الطلاب الجدد لتسليم ملفاتهم.. غدًا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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أحمد علام
تستقبل كلية الإعلام جامعة القاهرة  غدًا الأحد الموافق 27-9-2020 الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بالكلية لإستلام ملفاتهم للعام الجامعي الجديد 2020-2021 .

وجاء جدول المحدد لإستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :

الأحد الموافق 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف  (ج)

الإثنين الموافق 28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)

الثلاثاء الموافق 29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)

الأربعاء الموافق 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)

علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2:30 بعد الظهر

وجاءت المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين بكلية الإعلام  جامعة القاهرة على النحو التالي :

-  أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر حديثة 2020

- أصل شهادة الثانوية العامة

-  خطاب ترشيح الطالب للقبول بالكلية

- عدد (8) صور شخصية حديثة مقاس 4×6

- استمارة أثنين جند أو سبعة جند للطلاب الذكور فقط

- الاستمارة الدالة على  نجاح الطالب في امتحان القدرات
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