كلية الإعلام تستقبل الطلاب الجدد لتسليم ملفاتهم.. غدًا

تستقبل كلية الإعلام جامعة القاهرة غدًا الأحد الموافق 27-9-2020 الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بالكلية لإستلام ملفاتهم للعام الجامعي الجديد 2020-2021 .





وجاء جدول المحدد لإستقبال الطلبة داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :





الأحد الموافق 27-9-2020 من حرف (أ) إلى حرف (ج)





الإثنين الموافق 28-9-2020 من حرف (ح) إلى حرف (ز)





الثلاثاء الموافق 29-9-2020 من حرف (س) إلى حرف (ف)





الأربعاء الموافق 30-9-2020 من حرف (ن) إلى حرف (ي)





علمًا بأنه يتم سيبدأ الاستلام من الساعة الـ 10 صباحا حتي الساعة 2:30 بعد الظهر





وجاءت المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المقبولين بكلية الإعلام جامعة القاهرة على النحو التالي :





- أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر حديثة 2020





- أصل شهادة الثانوية العامة





- خطاب ترشيح الطالب للقبول بالكلية





- عدد (8) صور شخصية حديثة مقاس 4×6





- استمارة أثنين جند أو سبعة جند للطلاب الذكور فقط



