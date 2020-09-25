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شاهد.. وثيقة تكشف فضيحة اختطاف معارض تركي من كازخستان

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثائق سرية جديدة مسربة تكشف عن خطف المخابرات التركية لمواطن تركي معارض لأردوغان من كازخستان.

وأوضحت الوثائق أن هناك مواطن تركي يدعي ( زابت كيشي ) كان يعمل مدرس إبتدائي ولكنه من معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان له تأثير كبير علي المواطنين وبعد التضييق عليه هرب لكازخستان.

وأكدت الوثائق أن المواطن التركي ( زاب كيشي ) عاش بكازخستان بعيدًا عن مطاردة مخابرات أردوغان له ومن هناك كمل في معارضته لأردوغان المخابرات التركية قامت بتشغيل رحلة تسليم سرية له بهذه الطائرة وبدأت جلسة تعذيب على متن طائرة التجسس .

ولفتت الوثائق أن (زاب كيشي) تعرض للضرب على متن الطائرة خلال الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات من كازخستان إلى أنقرة بعد اختطافه وتم ضربه على رأسه وأعضائه التناسلية وهو معصوب العينين ومقيد اليدين من الخلف وفقد وعيه من الضرب اللي تلقاه على رأسه وتم نقله إلى الموقع الأسود لجهاز المخابرات بالقرب من مطار إيسنبوغا في أنقرة ووضعه في حاوية صغيرة لمدة 108 أيام تعرض خلالها للتعذيب والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال المعاملة السيئة.

وأتم موسى، "حفلات التعذيب التي يمارسها نظام الطاغية أردوغان سلطان الخرفان على معارضي حكمه.. هو إيه الفجر ده.. وكل شوية الإرهابي أردوغان مصدعنا بالحريات أدينا بنفضحه..  بس سؤال مهم مخابرات إيه دي اللي بتخترق كدة وبتتصور وهي بتقوم بعملية لها.. أكيد مخابرات البطاطا".
https://www.youtube.com/watch?v=SzjeX38xrR8
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