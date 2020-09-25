AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيومي فؤاد: استعد لعمل فني كوميدي أكشن

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:20 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
Advertisements
عادل نصار
كشف الفنان بيومي فؤاد، عن أعماله الفنية التي يعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يستعد لعمل فني على مستوى كبير.

وأضاف فؤاد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي أم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه خلال الفترة المقبلة سأقدم عملا فنيا ينتمي لنوعية الأعمال «الأكشن»، متابعا أنه يتدرب مع مدرب متخصص.

وتحدث الفنان بيومي فؤاد، عن العمل الجديد، قائلا: "سيكون عمل سينمائي، يصنف أكشن كوميدي، وفكرته أني أقدم شخصية لا يتوقع أن يخرج منها الأكشن".

وفي السياق نفسه أشار الفنان بيومي فؤاد، إلى أنه يعشق كثيرا العمل في مجال التمثيل، مؤكدا أن كل ما وصله له نتيجة جهد حقيقي خلال سنوات كثيرة.

وتطرق الفنان في حديثه لمسلسل أمل حياتي، قائلا: "إن هذا العمل من أفضل الأعمال التي قدمها في التليفزيون، وقدمت مشاهد اعتبرها قاسية جدا وخاصة مع أبنائه وحينما شعر أنه يعيش لوحدة ومش عايز يضغط على أمل أكثر من ذلك وحاول أكثر من مرة مع أبنائه لكنه فشل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيومى فؤاد يشارك مشهدا كوميديا له من مسلسل الحرامى

حسن الرداد يكشف انتماءه السياسي.. وأسباب اتجاهه للكوميديا.. وأول لقاء مع حماته

حسن الرداد يرد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم.. ويوضح حقيقة زوجته الأولى على جوجل

«الكوميديا السوداء».. بيومي فؤاد: قمت بعمل مسرح خاص منذ سنة ..فيديو

بيومي فؤاد: لم أدرس التمثيل أكاديميا.. والكوميديا لوني المفضل.. فيديو

ترشيحاتنا

ناشئ الزمالك يخضع لجراحة الرباط الصليبي

أول تعليق من شريف إكرامي عقب انضمامه لـ بيراميدز

رقصت من الفرحة.. عم فتاة الدقهلية يروي تفاصيل إلقاء القبض على الجاني.. فيديو

الوكالة الفرنسية تفضح الفيديوهات المفبركة للتظاهرات في مصر

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

بعد جلسة التصوير الأخيرة.. 10 صور لـ ليلى علوي تثير بها الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد