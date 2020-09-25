بيومي فؤاد: استعد لعمل فني كوميدي أكشن

كشف الفنان بيومي فؤاد ، عن أعماله الفنية التي يعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يستعد لعمل فني على مستوى كبير.





وأضاف فؤاد ، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي أم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه خلال الفترة المقبلة سأقدم عملا فنيا ينتمي لنوعية الأعمال «الأكشن»، متابعا أنه يتدرب مع مدرب متخصص.





وتحدث الفنان بيومي فؤاد، عن العمل الجديد، قائلا: "سيكون عمل سينمائي، يصنف أكشن كوميدي، وفكرته أني أقدم شخصية لا يتوقع أن يخرج منها الأكشن".





وفي السياق نفسه أشار الفنان بيومي فؤاد، إلى أنه يعشق كثيرا العمل في مجال التمثيل، مؤكدا أن كل ما وصله له نتيجة جهد حقيقي خلال سنوات كثيرة.





وتطرق الفنان في حديثه لمسلسل أمل حياتي، قائلا: "إن هذا العمل من أفضل الأعمال التي قدمها في التليفزيون، وقدمت مشاهد اعتبرها قاسية جدا وخاصة مع أبنائه وحينما شعر أنه يعيش لوحدة ومش عايز يضغط على أمل أكثر من ذلك وحاول أكثر من مرة مع أبنائه لكنه فشل".