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دينا حسين تكتب: انزل وشارك

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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يستعد الشعب المصري، لاستحقاق دستوري جديد. يكمل به خطة البناء التشريعي لاستكمال نهضة مصر الحقيقية في كل المجالات. 

يبدأ الترشح لمجلس النواب، 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجاري، ومعه تبدأ وسائل الإعلام في التعريف بالمرشحين وبأهمية المشاركة الانتخابية. 

مجلس النواب السابق أنجز تشريعات هامة لإيجاد مناخ مناسب للاستثمار، وتحقيق آليات التنمية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ومعه قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقانون ذوي الإعاقة. وهو ما سيلقي عبء كبير على المجلس القادم بوضع تشريعات تكمل مسيرة البناء. 
المشاركة السياسية، والتصويت الانتخابي حق، لا يجب أي يفرط فيه أي مصري. ستبدأ الانتخابات في الخارج يومي 21 إلى 23 أكتوبر، وتليها الانتخابات يومي 24 و25 أكتوبر في داخل مصر. 

خلال تلك الفترة، يجب تعريف الناخب المصري بنظام الانتخابات بعد قانون تقسيم الدوائر الجديد، حيث سيتم انتخاب284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 عضو بنظام القوائم.

في هذه المرحلة يجب شرح نظام الانتخاب، والتعريف بنظام القوائم، ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية، واستغلال المال السياسي للتأثير على الناخبين خاصة في المحافظات والقرى الأكثر فقرًا. 

الناخب المصري أيضًا له دور، فيجب دراسة برامج القوائم الانتخابية، ومعرفة الأصلح لقيادة السلطة التشريعية في مصر. خاصة أن البرلمان يمتلك أدوات رقابية لمتابعة أداء إنجاز الحكومة.

مع استخدام الدعاية الانتخابية، يجب التشديد على مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. 

الأمر الآخر، ان الاهتمام بشأن تحفظات المتربصين بخصوص المال السياسي. وهو ما يستخدم في كل دول العالم، ولكن بما يخدم مصالح المواطن البسيط.  
والاستحقاقات الانتخابية في الولايات المتحدة، هي أكبر مثال لذلك. 

حيث يتم تمويل الحملات الانتخابية، للمرشحين من قبل الشركات ورجال الأعمال. وأحيانًا بشكل مبالغ فيه. ولكن بشكل مهني محترف يهدف بالنسبة الأكبر إلى الموضوعية. ونشر البرنامج الانتخابي للمرشح على أوسع نطاق مع مراعاه ان يأتي بشكل غير مبتذل وليس به إسفاف ولا خروج عن اللوائح الانتخابية. ولا مخالفة للقانون.  

انتخابات مجلس النواب ستشهد تشكيكًا من وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومع تلك الدعوات المغرضة يجب أن تكون الردود حاضرة من وسائل الإعلام المصرية. لتقطع ألسنة المشككين حول قدرة مصر على تنظيم انتخابات نزيهة. وتكون مشاركة الشعب المصري صفعة على وجه هؤلاء المشككين.
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