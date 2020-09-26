نداء إنسانى.. أب يبحث عن نجله المختفى منذ الأربعاء الماضى

أرسل المواطن وحيد عبده ، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تغيب نجله منذ صباح يوم الأربعاء .





ويقول فى رسالته : ابني متغيب من صباح الاربعاء ، كان نازل شغال بالتاكسى ، والتليفون كان شغال ومبيردش وبعدين اتقفل ، وبلغت في جميع اقسام الشرطة والمستشفيات ، ولم يستدل عليه حتى الآن .





وطالب كل من يتعرف على صورته يتواصل معه وله جزيل الشكر.





للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال علي رقم





01156288133

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



