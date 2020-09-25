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برلمان

نائب الشيوخ: مصر تتعرض لموجة شائعات رخيصة تستهدف استقرارها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:56 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
قال محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتعرض لموجة من الشائعات الخبيثة والكاذبة والمضللة تستهدف وحدتها واستقرارها وتشويه كل المشاريع القومية العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأضاف، في بيان، اليوم، أن مصر نفذت ما لا يقل عن 15 ألف مشروع عملاق وضخم والرئيس السيسي اقتحم كافة مجالات العمل التنموي والبنية التحتية ومشاريع الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا ومشاريع هائلة في العقارات، وبناء مدن جديدة وظهير صحراوي وغيرها وغيرها، ثم تأتي مجموعة مخربة مأجورة تحاول أن تنسف كل هذا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وعي المصريين أكبر بكثير من كل هؤلاء الخونة والمأجورين ومصر ستظل دولة مستقلة كبيرة قوية ذات توجهات مدينة وستندحر كل الأكاذيب ضد قيادتها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطة الفوضى التي تعرضت لها مصر قبل 9 سنوات تعاد الآن وبنفس الطريقة المخربة، لكن المصريين عرفوا تماما الثمن ولن ينصاعوا وراء هذه الخزعبلات.
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