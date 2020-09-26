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أخبار البلد

التضامن: تطوير 220 مكتب تأهيل لذوي الاحتياجات على مستوى الجمهورية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قال خليل محمد خليل ، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة دائما ما تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوجيهات من رئيس الجمهورية دائم الانحياز لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما ظهر جليا منذ عام ٢٠١٤ بظهور قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم ١٠ لعام ٢٠١٨، ثم اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا القانون فرض حزمة من الحقوق لذوي الإعاقة.

وأضاف خليل فى أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي أبرز أوجه الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تعد بمثابة بوابة عبور للحصول على جميع استحقاقاتهم بموجب هذه البطاقة، لذلك طورت وزارة التضامن الاجتماعي ٢٢٠ مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم تطوير ٢٦٠٠ وحدة اجتماعية وتدريب العاملين بها، وذلك لتسهيل خدمة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وتابع أن الوزارة أصدرت ٥٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة" قبل تدشين الموقع الإلكتروني وبعد تدشين الموقع الإلكتروني أصدرنا ٣٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة ونسعى الآن لإصدار ٣٠ ألف آخرين.

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