ناشئ الزمالك يخضع لجراحة الرباط الصليبي

خضع عبدالرحمن عماد مدافع فريق نادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ ، لعملية جراحية خلال الساعات الماضية لإعادة بناء الرباط الصليبي بالمنظار وتهذيب الغضروف الداخلي .





وأكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالزمالك أنه قام باجراء الجراحة للاعب بأحد المستشفيات الخاصة علي نفقة النادي ، مؤكدا أنها تمت بنجاح وأن حالة عماد بخير.





وأوضح رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين أن عماد سيبدأ عمليات التأهيل عقب فك الغرز بعد أسبوعين من موعد العملية.





واختتم أن فترة غياب اللاعب ستكون ٦ أشهر بعدها سيعود للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات والمباريات.





وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعه على ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.





يأتي هذا استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر له في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.





بدأ المران بجلسة بين طارق يحيى المدير الفني للفريق واللاعبين طالبهم خلالها المدرب بالتركيز لتحقيق الفوز في المباراة، وأكد على صعوبة اللقاء في ظل موقف الجونة الصعب في المسابقة، وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز.









وركز الجهاز الفني للزمالك على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة، ويختتم الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء على أن ينتظم بعدها الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.









ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت استعدادا للقاء الجونة المرتقب.