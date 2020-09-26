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حوادث

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم في مذبحة كفر الدوار بالبحيرة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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أسماء الجنبيهى
تنطق محكمة جنايات الإحداث بكفر الدوار برئاسة المستشار محمد أبو يدك، اليوم ، الحكم في قضية ذبح ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم. 

نظرت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، وعضوية المستشارين حسام أبو سالم ومحمد هاني مبارك، وسكرتارية عبد العزيز فخري، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنة عمه وطفليها، على أثر قيامه بمحاولة التحرش جنسيا بها، وعندما رفضت الامتثال لأمره، قام بذبحها وطفليها.

وكان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس المتهم بذبح 3 أفراد من أسرة واحدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وكانت منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل 3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وترجع أحداث الواقعة، عندما ورد إخطار للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة كفر الدوار، يُفيد بوقوع جريمة قتل ٣ أفراد من أسرة واحدة، وهم: "ياسمين على محمد أحمد" ٢٣ عامًا، و"على إسلام محمد فتحي" ٣ أعوام، و"محمد إسلام محمد فتحي" ٣ أعوام، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل والتحري عن ملابسات الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الكشف عن ملابسات جريمة مذبحة كفر الدوار، والقبض على المتهم، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "على. ي .أ"، سائق ونجل عم "الأم"، وارتكب الجريمة عند تواجده في المنزل لمساعدة الضحية في ترتيب محتويات المنزل الجديد، وأثناء تواجده راودها عن نفسها ورفضت وتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعًا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينًا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفر هاربًا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق
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