مستقبل وطن يتحمل تكاليف التصالح فى مخالفات البناء لأسر غير القادرين بالأقصر

قرر حزب مستقبل وطن تحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء لكافة الأسر غير القادرة بمحافظة الأقصر.
تأتي تلك الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لكافة مؤسسات الدولة بضرورة دعم المواطن البسيط وتخفيف الاعباء من على كاهله وتمكينه من العيش في حياة كريمة لأهله وذويه.
وقال الحزب إن مستقبل وطن سيظل معبرًا عن نبض الشارع المصري وحزءًا أصيلًا من مكونات شعب مصر العظيم، وداعمًا لتحركات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يشار الى ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعا المواطنين لسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.
وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى".
وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ملف طلبات التصالح أعطى انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن لذلك، والذى يخدمه أيضا فى المقام الأول.
وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح.
وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقى أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم.