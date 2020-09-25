AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. وزراء وشخصيات عامة وفنانون يشاركون فى عزاء محمد فريد خميس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:30 م
عزاء محمد فريد خميس
عزاء محمد فريد خميس
Advertisements
محمد بدران - عمرو سبد
شارك عدد من الشخصيات العامة والسياسية والفنانين والإعلاميين والرياضيين، فى عزاء محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالتجمع الخامس، فى حضور أقارب ومحبي الفقيد، وسط حرص الحاضرين على ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وجاء فى مقدمة المشاركين بالعزاء عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.


وحضر أيضًا كل من الإعلامي مصطفى بكري، أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة ماجدة زكي، أروى جودة، هبة مجدى، إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق، محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، والمنتج محمد حفظي.

يذكر ان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، توفي السبت الماضي بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.


وتجدر الاشارة الى ان محمد فريد خميس، وُلد بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وابنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.


عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري في الفترة من 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

رئيس البرلمان ينعي رجل الأعمال محمد فريد خميس

وداعا أيها الرجل العظيم.. نقيب الممثلين ينعي محمد فريد خميس

مصطفي بكري ناعياً محمد فريد خميس: كان غيورًا على الوطن والأمة

محمد صبحي ناعيًا محمد فريد خميس: رجل وهب حياته وماله لمن احتاج

أسرة الراحل محمد فريد خميس تستقبل جثمانه بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

مطرانية الجيزة تنفي خروج تظاهرات من أي كنيسة

حياتي ادمرت.. انهيار فتاة الدقهلية من البكاء.. شاهد

إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور

وثائق مسربة تكشف هوية عزرائيل قابض أرواح معارضي أردوغان.. فيديو

أول تعليق من شريف إكرامي عقب انضمامه لـ بيراميدز

فايلر يقترب من تدريب جينت البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد