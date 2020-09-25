شاهد.. وزراء وشخصيات عامة وفنانون يشاركون فى عزاء محمد فريد خميس

شارك عدد من الشخصيات العامة والسياسية والفنانين والإعلاميين والرياضيين، فى عزاء محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالتجمع الخامس، فى حضور أقارب ومحبي الفقيد، وسط حرص الحاضرين على ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.









وجاء فى مقدمة المشاركين بالعزاء عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.









وحضر أيضًا كل من الإعلامي مصطفى بكري، أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة ماجدة زكي، أروى جودة، هبة مجدى، إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق، محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، والمنتج محمد حفظي.





يذكر ان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، توفي السبت الماضي بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.









وتجدر الاشارة الى ان محمد فريد خميس، وُلد بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وابنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.









عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري في الفترة من 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.







