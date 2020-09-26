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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. نصائح ذهبية لشحن الهاتف بطريقة صحيحة.. وتحميل واتساب بلس الأزرق بميزة إخفاء حالة الاتصال

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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شيماء عبد المنعم
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


مع استمرار الصراع بين شركتي أبل ومطورة الألعاب آيبك جيمز، حذر مطور لعبة Fortnite، لاعبيها على هواتف آيفون من أنه سيتم إيقاف اللعبة الشهيرة عند تثبيت تحديث نظام التشغيل الجديد iOS 14 من أبل.


اكتشف باحثو شركة Check Point ، ثغرة خطيرة في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام "Instagram"، على هواتف أندرويد والتي تسمح لمجرمي الإنترنت باختراق الهواتف الذكية والتحكم فيها عن بعد.


بعد الانتشار الواسع للهواتف الذكية واحتدام المنافسة بين الشركات الكبرى المصنعة للأجهزة الذكية، تتجه العديد من الشركات التي تسعى إلى نيل أكبر حصة من الأسواق العالمية من خلال إنتاج هواتف ذات فئات سعرية متوسطة أو منخفضة ومن بين تلك الشركات الشركة الصينية فيفو Vivo.


يرتكب الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية، العديد من الأخطاء عند الشحن، الأمر الذى يضر ببطاريات الهواتف على المدى الطويل أو يسبب انتفاخ البطارية لحد الانفجار، أو على الأقل يضعف من أدائها ومن أداء الهاتف بشكل عام.


يقع العديد من المستخدمين في مشكلة كبيرة عندما يحتاجون إلى فتح تطبيق الواتساب WhatsApp عندما تفصل هواتفهم، أو تتعرض هواتفهم لأى مشكلة طارئة، واستخدام WhatsApp Web جهاز الكمبيوتر، الأمر الذى يصبح مستحيلا بسبب عدم استطاعة المستخدم استخدام الهاتف، واستعمال رمز المسح الضوئى لفتح التطبيق.


وجد باحثو شركة الأمان Avast أفاست، 11 تطبيقات للأجهزة التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد شاركت في عمليات احتيال وتجسس تم تنزيلها بأعداد كبيرة عبر متجري جوجل بلاي  Google Play، وآب ستور App Store.


ينتظر عشاق هواتف آيفون بفارغ الصبر موعد إطلاق سلسلة آيفون 12 المرتقبة لعام 2020، حيث كشف تقرير جديد أن شركة أبل قررت الإعلان عن iPhone 12 في 13 أكتوبر القادم، على أن يبدأ الحجز المسبق في يوم 16 من نفس الشهر.


أعلنت شركة أوبو Oppo، في مؤتمرها السنوي  للمطورين OPPO Developer، عن واجهة المستخدم الجديدة ColorOS 11، والتي تأتي بمجموعة من الميزات، مثل نوافذ الفلاش.


لفترة محدودة، يمكنك الحصول على تطبيقات أندرويد وآيفون المدفوعة من متجري آب ستور App Store وجوجل بلاي  Google Play، بشكل مجاني الآن، لذا من الأفضل أن تقوم سريعا بتنزيل تلك التطبيقات المفيدة قبل أن تعود مدفوعة مرة أخرى.


يعتبر تطبيق واتساب WhatsApp، من أكثر تطبيقات الدردشة استخداما على المستوى العالمي، حيث يقدم لمستخدميه أفضل وأقوى الميزات التي تجعله التطبيق الشائع بين ملياري مستخدم حول العالم.
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