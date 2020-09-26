أخبار العلوم والتكنولوجيا.. نصائح ذهبية لشحن الهاتف بطريقة صحيحة.. وتحميل واتساب بلس الأزرق بميزة إخفاء حالة الاتصال

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ينتظر عشاق هواتف آيفون بفارغ الصبر موعد إطلاق سلسلة آيفون 12 المرتقبة لعام 2020، حيث كشف تقرير جديد أن شركةقررت الإعلان عن iPhone 12 في 13 أكتوبر القادم، على أن يبدأ الحجز المسبق في يوم 16 من نفس الشهر.