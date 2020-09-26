الحكم على عامل لاتهامه باستعراض القوة وشرع في قتل صاحب قهوة بالبساتين

تنطق اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلي وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق و محمد ياسين وامانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمي الحكم على عامل لاتهامه باستعراض القوة بالبساتين .





وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعراض القوة والعنف قبل المجني عليه راضي ا بقصد ترويعه وتخويفه وكان من شان فعلته إلقاء الرعب في نفسه وسكينته وسلب ماله والتأثير على إرادته لفرض السطوة عليه مطالبًا اياه بسداد مبلغًا ماليًا له رغمًا عنه وذلك حال كونه حاملًا سلاح ابيض مطواه بين طيات ملابسه .





وأوضح أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء علي تلك الجريمة جناية ثانية وهي انه في ذات المكان والزمان شرع في قتل المجني عليه راضي احمد عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم علي قتله واعد لذلك سلاح ابيض مطواه وما ان تقابل معه فنشبت بينهم مشادة كلامية علي اثرها اشهر المتهم في وجهه السلاح الابيض وعاجله باربع طعنات في مختلف انحاء جسده قاصدًا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الا انه قد خاب اثر جريمته لا دخل لارادته فيه وهو تدارك المجني عليه العلاج، واحرز المتهم من غير ترخيص سلاح ابيض مطواه بغير ضرورة حرفية او مهنية تبيح له احرازه.



