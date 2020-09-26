AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مدير مخبز لاستيلائه على 400 ألف جنيه من أموال الدعم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبسن المدير المسئول عن مخبز بلدى ببولاق الدكرور، 15 يوم على ذمة التحقيقاتن لاتهامه بالاتسيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه من اموال الدعم دون وجه حق.

وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ببولاق أبو العلا لقيامه بالاستيلاء على مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 9 آلاف عبوة سجائر وصاحب مخبر استولى على 600 ألف جنيه بالقليوبية

ضبط صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

حبس صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

صاحب مخبز بالسلام يستولى على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

ضبط مسئولة عن مخبز بلدى بالسلام استولت على مليونيّ جنيه من الدعم

ترشيحاتنا

عقبال 100 سنة فرح ليكي مع محمد.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ ريهام حجاج في عيد ميلادها

لف وارجع تاني.. لعنة الولاية الثانية نذير شؤم لجماهير الزمالك بعد عودة باتشيكو

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع المدير الفني للأهلي

حقيقة وجود حقل غاز ببئر مياه سوهاج

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريتشموند بواكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

بحيلة ذكية.. خامس أغنى رجل في العالم يتهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني

شاهد.. لحظة إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء | فيديو