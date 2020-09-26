حبس مدير مخبز لاستيلائه على 400 ألف جنيه من أموال الدعم

قررت جهات التحقيق، حبسن المدير المسئول عن مخبز بلدى ببولاق الدكرور، 15 يوم على ذمة التحقيقاتن لاتهامه بالاتسيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه من اموال الدعم دون وجه حق.





وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ببولاق أبو العلا لقيامه بالاستيلاء على مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.





وتبين قيام المتهم بالتلاعب من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.