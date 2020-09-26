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بين الناس

سكان شارع الأمير بشبين الكوم في المنوفية يستغيثون من مجمع ورش بدون ترخيص.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عادل فهمى، من أهالى شارع الأمير، البر الشرقى، فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مجمع ورش بدون ترخيص.


ويقول فى رسالته: "إن الشارع تحول منذ افتتاح هذا المجمع من الورش، من شارع يتميز بالهدوء والسكينة، إلى شارع مليء بالسيارات والازدحام الشديد حتى أن البعض يجد صعوبة للوصول إلى منزله، وحيث إن الشارع عرضه 6 أمتار وفى قلب المنطقة السكنية وفى قلب مدينة شبين الكوم فهو غير مؤهل تماما لوجود مثل هذا المجمع من الورش، فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحول الشارع من منطقة سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش.

 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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