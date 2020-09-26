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مرأة

كيف تربي ابنك على النظام

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
تربيو طفلك على النظام
تربيو طفلك على النظام
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أسماء عبد الحفيظ

عندما يعتاد طفلك على روتين يومي قائم على التنظيم، فسيفعل ذلك بمفرده دون أي مساعدة من والديه في المستقبل، وهناك عدة طرق لتعويد الصغار على النظام أو روتين معين.

كيف تجعل ابنك يعتاد على التنظيم

يمكنك تربية طفلك على التنظيم باتباع خطوات بسيطة، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

الخطوة الأولى: تأكد من أن كل شيء في منزلك له مكان محدد.

الخطوة الثانية: لتربية طفل منظم ، عليك أن تجعل التنظيم كلعبة تلعبها معًا ، مثل إجراء سباق بينك وبين طفلك ومعرفة من سينتهي أولًا ، وبهذه الطريقة سيربط الطفل التنظيم باللعب، ويفوز دون أن يشعر بالملل أو الهروب من تدبير أغراضه.

الخطوة الثالثة: امنحه ملاحظة جميلة واطلب منه كتابة ما يفكر فيه في هذه الملاحظة وكتابة تاريخ لكل فكرة أو شيء يريد القيام به ، وبهذه الطريقة سيكون لديه خطة أسبوع ، ومساعدته في الترتيب والقيام بهذه الأفكار والأشياء.

الخطوة الرابعة: خصص بعض الوقت للاستماع إلى أفكار طفلك واقتراحاته حول التخطيط دون انتقادها مما يساعد في بناء شخصيته وثقته بنفسه.

الخطوة الخامسة: ساعده في ترتيب غرفته والخزانة بالطريقة التي يقررها ولا تمنعه ​​من اتخاذ قراراته بنفسه.

الخطوة السادسة: رتب أوقات الوجبات والدراسة والنوم.

الخطوة السابعة: عليك إعطاء أوامر وتعليمات واضحة ومفهومة لطفلك.

الخطوة الثامنة: يجب أن يكون الآباء قدوة لأطفالهم.

الخطوة التاسعة: لا تنسى أن تمدح طفلك وتثني عليه عندما يقوم بعمل رائع أو عندما يقوم بتدبير أشياءه الخاصة.

الخطوة العاشرة: عندما يخطئ طفلك؛ علمه كيف يصحح الأمر بنفسه ، ولا تخيفه أو تهمله في حالة ارتكابه لخطأ.

أخيرًا ، ننصح الآباء بالابتعاد عن العقوبات والتوبيخ ، أو الصراخ على أطفالك إذا أهملوا في ترتيب وتنظيم أغراضهم ، وبدلًا من ذلك ، ابدأ في سؤالهم عن سبب مثل: لماذا لم تنظم غرفتك؟ وإذا قال إنه متعب أو منهك ، فيمكنك أن تقول: يمكنك ترتيب غرفتك بعد الراحة أو على الأقل وضع ملابسك في مكانها الصحيح.

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