المدينة الجامعية بالسويس تعلن عن تفاصيل الخدمات والمميزات للطلاب الوافدين.. تفاصيل

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبال المدينة الجامعية لجامعة قناة السويس للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة قناة السويس.
وذكرت الادارة عبر صفحتها الرسمية #ادرس_في_مصر: "للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة قناة السويس.. المدينة الجامعية لجامعة قناة السويس ترحب بالطلاب الجدد بجامعة قناة السويس للسنة الدراسية 2020\2021 ".
وأضافت:"يمكنكم معرفة التفاصيل بكل ما يخص خدمات ومميزات المدينة للطلاب اضغط على الرابط والانضمام"
عبر هذا الرابط https://drive.google.com/file/d/1rCqblFoWJPquAtuFvR-HuYjjQ5amuP6Y/view?usp=sharing