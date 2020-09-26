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تعليم

المدينة الجامعية بالسويس تعلن عن تفاصيل الخدمات والمميزات للطلاب الوافدين.. تفاصيل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
جامعة السويس
جامعة السويس
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبال المدينة الجامعية لجامعة قناة السويس للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة قناة السويس. 

وذكرت الادارة عبر صفحتها الرسمية #ادرس_في_مصر: "للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة قناة السويس.. المدينة الجامعية لجامعة قناة السويس ترحب بالطلاب الجدد بجامعة قناة السويس للسنة الدراسية 2020\2021 ".

وأضافت:"يمكنكم معرفة التفاصيل بكل ما يخص خدمات ومميزات المدينة للطلاب اضغط على الرابط والانضمام" 
عبر هذا الرابط https://drive.google.com/file/d/1rCqblFoWJPquAtuFvR-HuYjjQ5amuP6Y/view?usp=sharing 

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