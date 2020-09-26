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توك شو

لو أن قطة أسموها مرشدا لاتَّبعناها.. مكالمة مسربة للقيادات الإخوانية.. شاهد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:54 ص
مكالمة مسربة لقيادات
مكالمة مسربة لقيادات الإخوان
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إسراء صبري
عرض برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر" فيديو، لمكالمة مسربة بين أحد قيادات الإخوان في الفيوم، وأحد العناصر بالشرقية.

وشملت المكالمة، الحديث عن دعوات الإخوان للتظاهر، وعلق أحدهم، :"يا شيخنا انا مش متفائل".

وأكد أحدهم خلال المكالمة، أنهم يحتاجون إلى قيادة تلتف الناس حولها وتقود أمورهم، معقبا: محتاجين شخصية أقوي من المتواجدة حاليا.

وقال أحدهم، "لو أن قطة أسميت مرشدا لاتبعناها"، مشددا على حاجة الجماعة إلى شخصية أقوى حتى تلتف حولها باقي الأفراد.

وأشار أحد المتحدثين إلى أن الإخواني إبراهيم منير لديه سوابق، حدثت بسببها انشقاقات كبيرة داخل الجماعة الإرهابية.

وعلق "أديب" على الفيديو قائلا: "حالتهم بلاء.. وليس لديهم أي قيادة".
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