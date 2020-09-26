قارئة تناشد المسئولين لتوفير شقة ضمن الإسكان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية

طالبت القارئة سلوى كامل محمود، البالغة من العمر 55 سنة، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوفير شقة ضمن شقق الاسكان الاجتماعي والمخصصة للفئات الأولى بالرعاية،حيث انها لا تمتلك شئ وليس لديها شقة تسكن فيها وتنتقل كل فترة بين شقق الايجار ولا تقوى على تحمل مصاريفها.

وقالت القارئة فى رسالتها: "إنه منذ 11 عاما أتنقل من شقه لشقه بحثا عن الأرخص لعدم تمكنى من تحمل كثرة المصاريف وليس لدى أبناء وتقدمت في العمر، كل ما اطلبه شقة صغيرة لا أدفع فيها إيجار".

ويمكن التواصل مع القارئة 01152507920





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



