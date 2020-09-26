علماء: أول لقاح لكورونا لن يمنع الإصابة بالفيروس

حذر العلماء من أن أول لقاح لفيروس كورونا لن يحمي بشكل كامل منه، ومن غير المرجح أن يمنع الناس من الإصابة بالمرض، في ضربة لآمال بريطانيا في تجنب الإغلاق القاسي الثاني.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قال الخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة إن المصل قد يقلل فقط من أعراض الناس ويكون فعالًا جزئيًا، حيث يشددون على الحاجة إلى توخي الحذر عندما يتم العثور على لقاح في نهاية المطاف ويتم طرحها.

ووضع كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي، المعيار، عند 40 إلى 60 في المائة من الكفاءة، للمصل، على غرار لقاح الإنفلونزا، لكن فريق جامعة أكسفورد- الذي يقود مسؤولية اللقاح- حدد هدفًا بحد أدنى 50 في المائة.

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وقالوا إن الأمر الذي يمكنه خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى النصف؛ سيكون ذا قيمة كبيرة، ولكن هذا يعني أن ملايين البريطانيين، من الناحية النظرية، سيظلون عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يهدد حياتهم. وقالوا إن الأمر الذي يمكنه خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى النصف؛ سيكون ذا قيمة كبيرة، ولكن هذا يعني أن ملايين البريطانيين، من الناحية النظرية، سيظلون عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يهدد حياتهم.

وأقر بوريس جونسون سابقًا أن برنامج الاختبار الشامل هو "الأمل الوحيد" للمملكة المتحدة في تجنب إغلاق وطني آخر ، في غياب لقاح. لهذا السبب تعهد المركز رقم 10 بإجراء 10 ملايين اختبار يوميًا.