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رياضة

أرسنال يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع لاعب خط وسط ليون

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، أن نادي ارسنال الإنجليزي، مهتم بضم الفرنسي حسام عوار لاعب نادي أولمبيك ليون، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة نادي ارسنال قدمت عرضًا بالفعل لإدارة نادي ليون للحصول على اللاعب، وهو العرض الرسمي الوحيد الذي تم تقديمه من قبل إحدى الأندية المهتمة بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال يرغب في ضم عوار لتدعيم خط الوسط، ويعملون في الوقت الحالي على الوصول لاتفاق مع اللاعب، ويتبقى الاتفاق مع ناديه الذي يطلب الحصول على مبلغ 60 مليون يورو لبيعه.

وأكدت الصحيفة أن أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني- الذي ربطتهم التقارير الصحفية بضم عوار- لم يتقدموا بعرض رسمي للحصول على اللاعب، في ظل وجود رغبة من اللاعب أيضًا في الذهاب لـ أرسنال.

وقاد عوار فريقه ليون للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.
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