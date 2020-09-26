فوائد لا تعلمها عن السمسم.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من المعلومات عن فوائد السمسم.





1- مكافحة السرطان: لا سيما "اللوكيميا، سرطان الثدي، سرطان الرئة، البنكرياس، القولون، سرطان البروستاتا"؛ نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من: فيتامين E، فيتامين k، المغنيسيوم.





2- تعزيز صحة الشعر: تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم قد يحمي من الشيب المبكر ويعزز نمو الشعر و إعادة اللمعة المفقودة





3- السيطرة على السكري والتقليل من حدة الأعراض والسيطرة عليه المرض. كما أن تناول السمسم مع بعض أدوية مرض السكري؛ يزيد من فاعليتها ويؤثر بشكل إيجابي على العلاج.





4- زيادة الخصوبة لدى الرجال ومنع حصول العقم.





5- تعزيز صحة العظام: لغناه بالمعادن الهامة في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو بكسورها.





6- تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم، ومكافحة الكوليسترول السيئ، والتقليل من الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.





7- تعزيز صحة وجمال البشرة لغناها بالزنك الهام في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة





8- تحسين الهضم وتقليل فرص حصول اضطرابات هضمية أو حتى الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.





9- إعادة توازن الهرمونات في الجسم ، والتي تكون مفيدة بشكل خاص للنساء بعد بلوغ سن اليأس، وهي هامة خلال الحمل، للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية





10- تعزيز عمليات حرق الدهون





11- تعزيز امتصاص المواد الغذائية: تعزيز امتصاص: فيتامينA, D،، k وE





محاذير ومخاطر



