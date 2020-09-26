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مرأة

فوائد لا تعلمها عن السمسم.. تعرف عليها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من المعلومات عن فوائد السمسم.

1- مكافحة السرطان: لا سيما "اللوكيميا، سرطان الثدي، سرطان الرئة، البنكرياس، القولون، سرطان البروستاتا"؛ نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من: فيتامين E، فيتامين k، المغنيسيوم. 

2- تعزيز صحة الشعر:  تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم قد يحمي من الشيب المبكر ويعزز نمو الشعر و إعادة اللمعة المفقودة

3- السيطرة على السكري والتقليل من حدة الأعراض والسيطرة عليه المرض. كما أن تناول السمسم مع بعض أدوية مرض السكري؛ يزيد من فاعليتها ويؤثر بشكل إيجابي على العلاج.

4- زيادة الخصوبة لدى الرجال ومنع حصول العقم.

5- تعزيز صحة العظام: لغناه بالمعادن الهامة في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو بكسورها.

6- تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم،  ومكافحة الكوليسترول السيئ، والتقليل من الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.

7- تعزيز صحة وجمال البشرة لغناها بالزنك الهام في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة 

8- تحسين الهضم وتقليل فرص حصول اضطرابات هضمية أو حتى الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي. 

9- إعادة توازن الهرمونات في الجسم ، والتي تكون مفيدة بشكل خاص للنساء بعد بلوغ سن اليأس، وهي هامة خلال الحمل، للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية

10- تعزيز عمليات حرق الدهون

11- تعزيز امتصاص المواد الغذائية: تعزيز امتصاص: فيتامينA, D،، k وE

محاذير ومخاطر

 تناول بذور السمسم بكميات كبيرة يؤدي لتهيج وتحسس القولون والمعدة. ويؤثر سلبيا على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.
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