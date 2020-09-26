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رياضة

الكارتيه التقليدي يتألق في البحيرة بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نفذ الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، اختبار "الكيو" في حضور المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد، وأحمد محمد عضو مجلس الاداره، واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي، ومحمد فؤاد المدير التنفيذي لمنطقه البحيرة، واحمد صالح مدير مركز شباب جناكليس، وعوض مهدي مسئول قطاع غرب البحيره. 

وأشرف على اختبار "الكيو"، خبراء الاتحاد التقليدي سينسي أيمن يونس رئيس لجنه "شيهان كاي" وسينسي شريف عبد النبي مدرب المنتخب وسينسي اسلام عثمان مدرس المنتخب وعضو اللجنه الفنيه العليا في حضور تجمع غفير من الاهالي واولياء الأمور. 

واشاد الجميع بالعزيمه والروح القتاليه والمعنوات المرتفعه للاعبين وحسن تنظيم مركز شباب جناكليس ولجنه التنظيم والسيطره بقيادة الكابتن خلود هاشم وباقي اعضاء لجنه التنظيم.
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