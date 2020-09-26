إخواني منشق يكشف دور الجماعة التخريبي: كل ما يحدث في المنطقة منذ 100 عام كان سببها

قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى المنشق ، والباحث فى الحركات الإسلامية، إنه منذ بداية تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية؛ وهى تقوم بدور الوكيل الذى يخدم مصالح الغير ، وليس لديه أي مشروع خاص به.





وأشار ربيع، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الجماعة الإرهابية دائما ما تستغل الفرص والأزمات وتقفز عليها.

وأكد ربيع، أن طريقة الجماعة الإرهابية الثانية هي استخدام الشعب في إسقاط أنظمة الدول؛ مثلما تحاول أن تفعل الآن، وهي حاليا تحلم وتتمنى أن تحدث حالة فوضى مثل التي كانت في 2011.

وواصل ربيع حديثه، قائلا إن المدة والفترة التي حكمت فيها الجماعة الإرهابية السلطة في مصر؛ حدث انهيار كامل فى كل مؤسسات الدولة من تعليم وصحة وغير ذلك .

من جانب آخر قال الباحث في الحركات الإسلامية، إن كل ما يحدث في المنطقة العربية منذ 100 عام هو تأثير تنظيم جماعة الإخوان من أجل أن تكون الجناح الإسلامي لتأسيس الصهيونية العالمية، مشيرا إلى أن التنظيم الإخواني يتبع نفس الأسس الخاصة بـ الصهيونية.