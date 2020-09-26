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أخبار العالم

كارت أخير للفوز بالانتخابات.. ترامب يتحرك لتصنيف حركات عنصرية كمنظمات إرهابية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس تصنيف حركتي "أنتيفا" و"كو كلوكس كلان" العنصريتين، كحركات إرهابية، وذلك في تحرك جديد من الرئيس الجمهوري لرفع نسب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الموقع إن تحركات ترامب الأخيرة؛ تأتي ضمن "خطة بلاتينية" تشمل رؤية ترامب لفترة ثانية محتملة، بما في ذلك زيادة رأس المال للشركات المملوكة للناخبين من أصل أفريقي، بحوالي 500 مليار دولار، وهو ما من شأنه خلق 3 ملايين وظيفة جديدة للمجتمع الأمريكي من أصل أفريقي. 

كما تتضمن "الخطة البلاتينية" مبادرات لتعزيز مجتمعات الأقليات في الولايات المتحدة وجعلها أكثر ازدهارًا، من خلال زيادة ملكية المنازل، وتسهيل الحصول على القروض، وتحسين فرص اختيار المدارس.

و"انتيفا" حركة احتجاج يسارية مناهضة للرأسمالية والفاشية والعنصرية. بينما كو كلوكس كلان مجموعة تؤمن بتفوق العرق الأبيض ومعاداة السامية والكاثوليكية وكراهية المثلية، وتعمد إلى استخدام العنف والإرهاب، لتحقيق أهدافها.

وأمس الجمعة، قال ترامب- لدى مخاطبته مؤتمر التمكين الاقتصادي للأمريكين من أصل أفريقي-: "على مدى عقود، كان السياسيون الديمقراطيون، مثل جو بايدن، يعتبرون الناخبين من الأصل الأفريقي أمرًا مفروغًا منه. لقد قدموا لكم وعودًا كبيرة قبل كل انتخابات،  وفي اللحظة التي وصلوا فيها إلى واشنطن، تخلوا عنكم وباعوكم".

وأضاف الرئيس الأمريكي "الديمقراطيون سيأخذون دائما الناخبين السود كأمر مسلم به، إلى أن تصوت أعداد كبيرة من الأمريكيين ذوي الأصل الأفريقي للجمهوريين".
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