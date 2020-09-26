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رياضة

فريق المنيا يعسكر في بني سويف استعدادا لمواجهة التليفونات غدا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
فريق المنيا
فريق المنيا
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رباب الهوارى
غادر الفريق الاول لكرة القدم بنادي المنيا، متوجها إلى محافظة بني سويف؛ للدخول في معسكر استعدادا لمواجهة فريق التليفونات غدًا، ضمن مباريات الجولة ال 19 .

وأكد شديد قناوي المدير الفني للمنيا على جاهزية لاعبيه لمباراة الغد، وأن الفريق يسعى خلال المباريات المتبقية لحصد النقاط الثلاثة سواء كانت اللقاءات بملعب الفريق او خارجها .

وأشار "قناوى "إلي أن الفريق خاض التدريب الأخير عصر اليوم على ملعب النادي الرئيسي.

يذكر أن فريق المنيا قد حقق الفوز في لقاءه الأخير أمام الفيوم بنتيجة 2 / 1 ، ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.

وأعلن ياسر مصطفى، مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، جاهزية الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أكتوبر المقبل.

وقال مدير الكرة إن الفريق سيخوض مبارتين وديتين، الاسبوع المقبل ، يبدأها يوم الأحد بلقاء فريق الجامعة ، وفي اليوم الثاني يلتقي فريق شركة الكهرباء ، حيث تقام المباراتين على صالة استاد المنيا.

كما أشار مصطفى إلى أن جميع لاعبي الفريق ملتزمون بالتدريبات منذ بدء فترة الاعداد، تحت قيادة المدير الفني هشام بلية ، مؤكدا سعي الفريق للحفاظ على مستواه هذا الموسم ضمن الاربعة الكبار، لخوض الدورة المجمعة للمنافسة على لقب الدوري.

يذكر أن فريق المنيا يستضيف الدرب الأحمر يوم 6 أكتوبر المقبل، على صالة استاد المنيا، في أولى المباريات عقب استئناف الدوري.
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