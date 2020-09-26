فريق المنيا يعسكر في بني سويف استعدادا لمواجهة التليفونات غدا

غادر الفريق الاول لكرة القدم بنادي المنيا، متوجها إلى محافظة بني سويف؛ للدخول في معسكر استعدادا لمواجهة فريق التليفونات غدًا، ضمن مباريات الجولة ال 19 .
وأكد شديد قناوي المدير الفني للمنيا على جاهزية لاعبيه لمباراة الغد، وأن الفريق يسعى خلال المباريات المتبقية لحصد النقاط الثلاثة سواء كانت اللقاءات بملعب الفريق او خارجها .
وأشار "قناوى "إلي أن الفريق خاض التدريب الأخير عصر اليوم على ملعب النادي الرئيسي.
يذكر أن فريق المنيا قد حقق الفوز في لقاءه الأخير أمام الفيوم بنتيجة 2 / 1 ، ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.
وأعلن ياسر مصطفى، مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، جاهزية الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أكتوبر المقبل.
وقال مدير الكرة إن الفريق سيخوض مبارتين وديتين، الاسبوع المقبل ، يبدأها يوم الأحد بلقاء فريق الجامعة ، وفي اليوم الثاني يلتقي فريق شركة الكهرباء ، حيث تقام المباراتين على صالة استاد المنيا.
كما أشار مصطفى إلى أن جميع لاعبي الفريق ملتزمون بالتدريبات منذ بدء فترة الاعداد، تحت قيادة المدير الفني هشام بلية ، مؤكدا سعي الفريق للحفاظ على مستواه هذا الموسم ضمن الاربعة الكبار، لخوض الدورة المجمعة للمنافسة على لقب الدوري.
يذكر أن فريق المنيا يستضيف الدرب الأحمر يوم 6 أكتوبر المقبل، على صالة استاد المنيا، في أولى المباريات عقب استئناف الدوري.