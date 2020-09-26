فريق المنيا يعسكر في بني سويف استعدادا لمواجهة التليفونات غدا

غادر الفريق الاول لكرة القدم بنادي المنيا، متوجها إلى محافظة بني سويف؛ للدخول في معسكر استعدادا لمواجهة فريق التليفونات غدًا، ضمن مباريات الجولة ال 19 .





وأكد شديد قناوي المدير الفني للمنيا على جاهزية لاعبيه لمباراة الغد، وأن الفريق يسعى خلال المباريات المتبقية لحصد النقاط الثلاثة سواء كانت اللقاءات بملعب الفريق او خارجها .





وأشار "قناوى "إلي أن الفريق خاض التدريب الأخير عصر اليوم على ملعب النادي الرئيسي.





يذكر أن فريق المنيا قد حقق الفوز في لقاءه الأخير أمام الفيوم بنتيجة 2 / 1 ، ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.



