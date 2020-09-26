بعد إقالة محمد خلف.. الإسماعيلي يعين لجنة تعاقدات جديدة.. واربيد تيست للفريق استعدادا للطلائع

قرر مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان ، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد، استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد توجيه الشكر لمحمد خلف مدير التعاقدات السابق.

وجاء تشكيل لجنة التعاقدات الجديدة، برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، وعضوية كل من " خالد القماش- أبو طالب العيسوي- أحمد العجوز- محمد محسن أبو جريشة".

ومن المقرر أن تباشر اللجنة عملها ابتداء من اليوم السبت، السادس والعشرين من سبتمبر الجارى ولها كافة الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدا للتعاقد معهم.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي وجهازه الفني والطبي والإداري، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك إستعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٣٠ من مسابقة الدوري العام.





ومن المقرر أن يخضع أبوطالب العيسوي،نجم الإسماعيلي السابق ، لمسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادا لبدء العمل كمدربًا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضمن الجهاز المعاون للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق.





وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أعلن تعين أبوطالب العيسوي مدربًا عامًا للفريق، كما دعى المجلس لاعبيه القدامي لمساندة الفريق الفترة المقبلة للعبور به من كبوته، التي يمر بها خلال الفترة الجارية، من تراجع في أداء وترتيب الفريق في جدول الدوري.





يذكر أن الإسماعيلي في المركز الثاني عشر، برصيد ٣١ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.