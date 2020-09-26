حماقي يشعل حفله بالسعودية في العيد الوطني الـ 90

أشعل المطرب محمد حماقي، مسرح حفله الغنائي بمدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90.
وقدم حماقى من خلال الحفل، عددا من اغانيه التى تفاعل معها الجمهور، وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي.
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