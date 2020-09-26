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فن

حماقي يشعل حفله بالسعودية في العيد الوطني الـ 90

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

أشعل المطرب محمد حماقي، مسرح حفله الغنائي بمدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90.

وقدم حماقى من خلال الحفل، عددا من اغانيه التى تفاعل معها الجمهور، وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي.



وفي سياق متصل، أعلن الهضبة عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تأجيل حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي كان من المقرر إقامته اليوم السبت 26 سبتمبر، ولم يعلن عن الموعد الجديد للحفل.

وكتب عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا صادرا عن الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة، وفيه: "حرصًا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد مقبل بإذن الله".

من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب 14,403,989 مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي. 
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