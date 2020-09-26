إزاي تعرف مقياس الزيت في عربيتك

يعتبر زيت المحرك من الأشياء التي يجب عدم اهمالها، خاصة ان الزيت يحافظ على حالة المحرك ، فإن لم تقم بذلك؛ يمكن أن تشعر بأن سيارتك تقدم اداء ضعيفا يؤدي إلى تلفه.





وعبر السطور التالية، نوضح لكم كيفية التحقق من الزيت في السيارة





-افح غطاء محرك السيارة واحصل على قطعة نظيفة من القماس ، وستحتاج إلى تحديد مقياس السيارة باستخدام قطعة طويلة رقيقة من المعدن التي عادة ما يكون لها مقبض بلاستيك .



