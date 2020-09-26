إزاي تعرف مقياس الزيت في عربيتك

يعتبر زيت المحرك من الأشياء التي يجب عدم اهمالها، خاصة ان الزيت يحافظ على حالة المحرك ، فإن لم تقم بذلك؛ يمكن أن تشعر بأن سيارتك تقدم اداء ضعيفا يؤدي إلى تلفه.
وعبر السطور التالية، نوضح لكم كيفية التحقق من الزيت في السيارة .
-يجب ان توقف السيارة على سطح مستوٍ وانتظر المحرك ليبرد ، وهذا الامر مهم لضمان مستويات زيت موحدة في جميع انحاء المحرك .
-افح غطاء محرك السيارة واحصل على قطعة نظيفة من القماس ، وستحتاج إلى تحديد مقياس السيارة باستخدام قطعة طويلة رقيقة من المعدن التي عادة ما يكون لها مقبض بلاستيك .
- بعدها اسحب المقياس بطلف، مع الحرص على عدم "نفض الزيت" على المحرك ، امسحها بقطعة القماش ، وضعها مجددا في مكانها ثما اسحبها مرة أخرى .
- إذا كان للمقياس علامات الحد الادنى والحد الأقصى في طرفه ، فالمحرك السليم يحتوي على مستوى زيت على المقياس عند نقطة العلامتين، ويفضل ان يكون نحو الحد الأقصى .