فرج عامر: حسام حسن تلقى عرضين جديدين من الدوري الإسباني.. ونمتلك بديله في قطاع الناشئين

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن آخر العروض التي تلقاها النادي من أجل بيع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال فرج عامر، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقينا عرضين من فرق اسبانيا، وهناك وفد سيأتي ٣٠ سبتمبر الجاري للتفاوض".
وأوضح: "هناك وكيل فرنسي تربطه علاقة قرية وقديمة معنا سيأتي مع الوفد للتفاوض ونرفض نهائيا عروض الإعارة ونتمسك ببيع اللاعب".
وتابع: "سنبيع حسام حسن حال تلقيه عروض مغرية فنحن نرغب في تأمين مستقبله وتحقيق استفادة مالية من وراء بيعه واذا كان العرض مناسب سنبيعه حتى لو لم يشارك اللاعب معنا في باقي المباريات بالموسم الجاري".
وأشار:"هناك موهبة كروية بقطاع الناشئين في سموحة سيكون خلفية لحسام حسن ولكن ينقصه الخبرة".
ويحتل حسام حسن المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد ٨ أهداف.
وتبلغ القيمة التسويقية لحسام حسن ٤٧٥ ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.