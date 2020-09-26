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فن

حماقي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ خلال حفله في اليوم الوطني السعودي الـ 90

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
محمد حماقى
محمد حماقى
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نبيل العدوى
أحيا النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا في جدة بالمملكة العربية السعودية، أقيم على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي، وذلك  ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90،  وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه حماقي، في بداية حفله الشكر للمستشار تركي آل الشيخ ورئيس هيئة الترفيه  ، حيث قال،:"أحب أوجه الشكر لسيادة المستشار، وفي الحقيقة هذا الشكر ليس فقط مني بل من جميع العاملين بهيئة الترفيه والموسيقى والغناء والجمهور أيضًا، لأن المجهود الذي يبذله لإسعادنا وإسعادكم خرافي، فأنا أشكره وأحييه تحيه كبيرة من قلبي"

وقدم حماقي، في الحفل، باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، وسط صيحات وهتافات جميع الحاضرين التي هزت أرجاء المسرح .

جدير بالذكر أن عددًا من كبار نجوم الأغنية بالعالم، شاركوا في إحياء اليوم الوطني السعودي الـ ٩٠، داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية، بتنظيم من "بنش مارك" العالمية، التى وضعت كافة الامكانيات للخروج باحتفال عالمي يتوافق مع اليوم الأسمى لدى الشعب السعودي.
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