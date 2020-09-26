أخبار السوشيال ميديا.. دينا الشربيني ترفع الأثقال.. فيديو جديد لـ عمر كمال.. نجوم الفن يحتفلون بميلاد ريهام حجاج









احتفلت الفنانة الهام شاهين ، بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج .









شارك الفنان أحمد داوود جمهوره في تحدي الطفولة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام





علق المطرب رامي جمال علي عام ٢٠٢٠ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





نشرت الفنانة دينا الشربيني، فيديو جديدا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام





نشرت فيفي عبده صورة جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في الآتي: