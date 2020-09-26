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أخبار العالم

3 ولايات أمريكية تسجل أرقاما قياسية في إصابات كورونا اليومية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت 3 ولايات أمريكية، يوم الجمعة، أرقاما قياسية في الزيادات اليومية لإصابات فيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البلاد الـ7 ملايين، وفق إحصاءات وكالة "رويترز".

ولاية مينيسوتا سجلت 1177 إصابة جديدة، وولاية أوريجون 440 إصابة متجاوزة رقمها القياسي السابق المسجل في يوليو الماضي.

بدورها، سجلت ولاية يوتا 1411 إصابة جديدة وهي زيادة قياسية لثاني يوم على التوالي.

فيما سجلت ولايتا مونتانا وساوث داكوتا أرقاما قياسية في الزيادات اليومية يوم الخميس.

وتمضي إصابات كورونا في الولايات المتحدة في اتجاه تصاعدي وزاد متوسط عدد الحالات اليومية في الأيام السبعة الماضية بنسبة تفوق 10% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لتحليل "رويترز".

وفي المتوسط، تسجل الولايات المتحدة 44 ألف حالة إصابة جديدة يوميا ونحو 700 حالة وفاة.

جدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة على 200 ألف حالة في أكبر حصيلة عالمية.
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