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أخبار البلد

يحدث اليوم.. انتهاء قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:25 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أ ش أ
يشهد اليوم، السبت 26 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:


القاهرة .. تنتهي لجان قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بمقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات، من أعمالها في الثانية ظهرا، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

القاهرة .. البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2020، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

القاهرة .. تسير شركة مصر للطيران ٤٨ رحلة لنقل حوالي 6 آلاف راكب إلى 36 وجهة.

القاهرة .. تنظم دار الأوبرا، حفلا موسيقيا يحييه أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، فى الثامنة مساء على المسرح الكبير.

الإسكندرية .. يشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، ختام فعاليات النسخة الثالثة عشر للأولمبياد المصرى للمعلوماتية، الذي يقام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

سوهاج .. جامعة سوهاج ترسل لجنة تضم العديد من الأساتذة والمتخصصين بالجامعة إلى موقع اشتعال النار في بئر للمياه الجوفية تم حفره بأرض استصلاح بالظهير الصحراوي لقرية "بيت خلاف" في غرب مركز جرجا؛ لمعرفة حقيقة الأمر وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

الخرطوم .. ينطلق المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بعد ثورة ديسمبر من العام 2017، بحضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الذي سيخاطب أعمال الجلسة الافتتاحية.

الجزائر .. انطلاق الموسم الثقافي الجزائري للعام (2020 / 2021)، تحت شعار "ثقافتنا في تنوعنا ووحدتنا".
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