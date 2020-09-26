دولة سعي ومصداقية..محمد جاد: استخدام السفراء الأجانب للترويج للسياحة ذكاء

علق الإعلامي محمد جاد، على خلفية زيارة 30 سفيرا أجنبيا لمصر بالأمس، بأن مصر تثبت أنها دولة سعي ومصداقية ، لافتا إلى أن مصر كانت لديها ذكاء كبير، في استخدام السفراء الأجانب في الترويج للموسم السياحي .





وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن السفراء الأجانب كانوا في غاية الترحيب بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر ، في مطار شرم الشيخ ، والأماكن السياحية بالمدينة .





وأشار "جاد" ، إلى أنه من المتوقع أن تشمل تلك الجولة ، في مرة أخرى ، أماكن سياحية أخرى بمصر ، منها الغردقة ، مؤكدا أن السفراء كانوا في غاية الأريحية والانسجام ، متابعا "صورة أبلغ من أية كلام" .





ومن جانبها أشارت الإعلامية لميس سلامة ، إلى أن جولة السفراء شملت المطارات والمستشفيات ، وأماكن الغوص ، وصحبتهم في الرحلة جولة بالعجل والورود.



