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دولة سعي ومصداقية..محمد جاد: استخدام السفراء الأجانب للترويج للسياحة ذكاء

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:40 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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نورهان رأفت
علق الإعلامي محمد جاد، على خلفية زيارة 30 سفيرا أجنبيا لمصر بالأمس، بأن مصر تثبت أنها دولة سعي ومصداقية ، لافتا إلى أن مصر كانت لديها ذكاء كبير، في استخدام السفراء الأجانب في الترويج للموسم السياحي .

وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن السفراء الأجانب كانوا في غاية الترحيب بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر ، في مطار شرم الشيخ ، والأماكن السياحية بالمدينة .

وأشار "جاد" ، إلى أنه من المتوقع أن تشمل تلك الجولة ، في مرة أخرى ، أماكن سياحية أخرى بمصر ، منها الغردقة ، مؤكدا أن السفراء كانوا في غاية الأريحية والانسجام ، متابعا "صورة أبلغ من أية كلام" .

ومن جانبها أشارت الإعلامية لميس سلامة ، إلى أن جولة السفراء شملت المطارات والمستشفيات ، وأماكن الغوص ، وصحبتهم في الرحلة جولة بالعجل والورود.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد زار أمس بصحبة ٣٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر،مدينة شرم الشيخ في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي،كما زاروا  مستشفى شرم الشيخ الدولي وذلك لاطلاع السفراء على الإجراءات الاحترازية والنظم والتجهيزات الطبية للحماية والوقاية والتعقيم والتطهير التي يتم اتخاذها بالمستشفى، إضافة إلى الإمكانيات والتجهيزات الطبية الموجودة بها من معامل وعناية مركزة وأجهزة التنفس الصناعي وآسرة وغيرها من الإمكانات الطبية.

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